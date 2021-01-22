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اخبار رياضية > مصادر تؤكد وجود تقدم في مفاوضات الشباب لضم دييغو كوستا
22/01/2021   1:13 م

مصادر تؤكد وجود تقدم في مفاوضات الشباب لضم دييغو كوستا

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أكدت مصادر أن إدارة نادي الشباب أحرزت تقدماً في مفاوضاتها لضم لاعب أتليتكو مدريد السابق الإسباني دييغو كوستا، وذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادي بشكل رسمي.

وأشار المصدر وفقاً لموقع “كوورة”، إلى أن إدارة الشباب قدمت عرضاً جديداً للاعب خاصة مع إصرار رئيس النادي خالد البلطان على ضمه للفريق، مضيفاً أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع كوستا لإقناعه بالانضمام للشباب.

وأضاف أن هناك تقدماً بسيطاً في المفاوضات، وهناك أمل في التوصل لاتفاق مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن الإدارة طرحت اسم مهاجم أجنبي آخر للتعاقد معه في حال فشلت المفاوضات مع كوستا.

مصادر تؤكد وجود تقدم في مفاوضات الشباب لضم دييغو كوستا

اخبار رياضية
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