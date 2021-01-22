في عملية نادرة على مستوى العالم.. المستشفى التخصصي ينهي معاناة طفل مع الصرع استمرت 8 أعوام

أنهى برنامج جراحة الصرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض معاناة طفل مع الصرع استمر معه 8 أعوام، كان يفقده القدرة على الكلام لمدة 20 دقيقة عندما يأتيه.
وتمثلت العملية في إيقاف التشنجات العصبية التي لازمت الطفل بصورة يومية طيلة هذه السنوات، فيما تعد سادس عملية جراحية نادرة وناجحة من أصل 11 أجريت عالمياً.
من جانبه، أوضح استشاري جراحة المخ والعصاب بالمستشفى الدكتور إبراهيم الثبيتي في حديثه لقناة العربية اليوم (الجمعة) أن العملية كانت من العمليات المحظورة لخطورتها وآثارها النفسية على الأطفال، وعدم قدرتهم على النوم على وضعية محددة لـ 4 ساعات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أحد ركائز نجاح العملية التحدث مع الطفل طيلة فترة العملية لضمان سلامة مركز الذاكرة والنطق في الدماغ.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ينجح في إجراء عملية نادرة في صرع الأطفال على مستوى العالم. @BinMusaad pic.twitter.com/Dh2g6egMun
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2021