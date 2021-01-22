متحدث “الأرصاد”: المملكة ستشهد موجات أكثر برودة من الحالية.. ولم نتجاوز الثلث الأول من الشتاء

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ما إذا كانت موجة البرد التي تمر بالبلاد في الوقت الحالي هي الأخيرة في فصل الشتاء من عدمه.
وقال خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، إن الموجة الحالية سيعقبها موجات قادمة، مشيرًا إلى أنها قد تسجل درجات حرارة أكثر انخفاضًا مما سجلته الموجة الحالية.
وأشار إلى أن فصل الشتاء لا يزال في ثلثه الأول ويتبقى 60 يومًا تقريبًا على انتهائه، متوقعًا أن تشهد البلاد المزيد من موجات البرد خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن درجات الحرارة في مدينة الطريف بلغت 3 تحت الصفر، مؤكدًا أن المناطق الشمالية هي الأكثر تسجيلًا لدرجات الحرارة المنخفضة، كونها أول المناطق المتأثرة بالموجة الباردة.
فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #برنامج_120: موجة البرد هذه سيعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن خاصة أن فصل الشتاء لازال في بدايته#الإخبارية pic.twitter.com/rOT7OSvsR1
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 22, 2021