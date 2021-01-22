بالفيديو.. شقيق المعلم المتوفى وهو يلقي درساً على منصة مدرستي: لم يكن يعاني من أي أمراض

تحدث شقيق معلم الثانوي الذي توفي أمس في جدة بنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم دروس الكيمياء عبر منصة “مدرستي”، عن وضع شقيقه الصحي عند وفاته.
وقال بندر، خلال حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا إن شقيقه “أحمد الزهراني” لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة نهائيا، ولم يكن يشكو من شيء قبل وفاته، وإن ما حدث هو قضاء الله وقدره.
ووجه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة، لتقديم واجب العزاء، وخاصة مكتب تعليم جدة، والذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.
وفاة معلم وهو يلقي درس على منصة مدرستي.. وشقيق المتوفى: لم يكن يعاني من أي أمراض ولم يشكو من شيء قبل الوفاة#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pqSgEWQdCh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 22, 2021
وفق “أخبار 24”.