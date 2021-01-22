القادسية يُخاطب النصر ودياً بخصوص مستحقات “الغنام”

أفادت مصادر بأن إدارة نادي القادسية، خاطبت نظيرتها في النصر بصورة ودية بشأن تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من انتقال اللاعب الشاب خالد الغنام قبل اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل تحصيل المبلغ، كما حصل مع نادي الاتحاد بشأن انتقال اللاعب هارون كمارا.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن إدارة النصر، وعدت نظيرتها في القادسية بوضع الأمر ضمن أولوياتها في تسديد الصفقات في ظل العلاقة الودية بين الناديين.
ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن إدارة القادسية تسعى لتحصيل حقوقها المالية لدى بعض الأندية لرغبتها في عقد صفقات لدعم فريقها خلال الانتقالات الشتوية الجارية.