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اخبار رياضية > “الاتحاد” يتواصل مع “القادسية” و “الاتفاق” لجدولة المستحقات المتأخرة
23/01/2021   1:05 ص

“الاتحاد” يتواصل مع “القادسية” و “الاتفاق” لجدولة المستحقات المتأخرة

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، بدأ التواصل مع نظيره في القادسية والاتفاق؛ لجدول المبالغ التي ألزمته بها لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة لهما.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن مسؤولي الاتحاد يدركون أحقية القادسية والاتفاق في هذه المبالغ ولكن يشيرون إلى أن التأخر كان بسبب المعوقات التي مروا بها في الفترة الماضية؛ حيث يسعون لسدادها عبر جدولتها.

وألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة، يوم أمس (الخميس) نادي الاتحاد بدفع 11 مليون ريال لنظيره القادسية و3 ملايين لنادي الاتفاق بسبب مستحقات متأخرة.

“الاتحاد” يتواصل مع “القادسية” و “الاتفاق” لجدولة المستحقات المتأخرة

اخبار رياضية
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