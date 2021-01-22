هدف غوميز في مرمى “التعاون” الأفضل بالجولة الـ 14

أعلن الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على منصة تويتر، فوز الهدف الذي سجله المحترف الفرنسي بصفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، في مرمى التعاون، بأفضل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري.
وتفوّق غوميز بهدفه على الهدف الذي سجله المحترف البرتغالي في صفوف الشباب فابيو مارتينيز في مرمى الفيصلي وكذلك الهدف الذي سجله لاعب الأهلي، عبدالرحمن غريب في مرمى نادي أبها.
وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 14.
📊 باختياركم 👌🏻😎
⚽ هدف بافيتيمبي غوميز لاعب #الهلال في شباك #التعاون يحصل على #هدف_الجولة الرابعة عشر. 👏 🤩⚡️ https://t.co/ZnT1uyhn95 pic.twitter.com/KcO3qpwCsV
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 22, 2021
وفق “أخبار 24”.