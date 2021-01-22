نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > هدف غوميز في مرمى “التعاون” الأفضل بالجولة الـ 14
23/01/2021   1:05 ص

هدف غوميز في مرمى “التعاون” الأفضل بالجولة الـ 14

+ = -
404

أعلن الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على منصة تويتر، فوز الهدف الذي سجله المحترف الفرنسي بصفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، في مرمى التعاون، بأفضل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري.

وتفوّق غوميز بهدفه على الهدف الذي سجله المحترف البرتغالي في صفوف الشباب فابيو مارتينيز في مرمى الفيصلي وكذلك الهدف الذي سجله لاعب الأهلي، عبدالرحمن غريب في مرمى نادي أبها.

وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 14.

وفق “أخبار 24”.

هدف غوميز في مرمى “التعاون” الأفضل بالجولة الـ 14

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133280.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.