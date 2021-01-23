رحالة فنلندية تنشر صورا مذهلة لوادي الديسة خلال رحلة لها بمنطقة تبوك

نشرت رحالة فنلندية تعيش في المملكة صورا مذهلة التقطتها خلال رحلة لها بوادي الديسة بمنطقة تبوك.
وأظهرت الصور التي نشرتها الرحالة “لور ألهو” عبر مدونتها السياحية “بلوبايا”، جمال طبيعة وادي الديسة بأشجاره ونباتاته التي تحيط بها الجبال الصخرية والكهوف.
ويقع الوادي جنوب مدينة تبوك بحوالي 220 كم، ويعد أحد أشهر الأودية السياحية في المملكة، ويخترق الجبال الراسيات على شكل أعمدة، بينما تستقر تحتها الأشجار بأصنافها المتنوعة ومنها النخيل وشجر الدامة والحبق الذي يفترش أرض الوادي في مشهد بديع.
ويعد وادي الديسة من أبرز المعالم الطبيعية في تبوك، كما يعرف أيضا بوادي “الحبق” و”ثمار النبق”، و”وادي دامة”، و”وادي قرار”، كما يحتوي على عين جارية تسمى “العين الزرقاء” وهي منطقة تجمع للمياه القادمة من الينابيع المتواجدة في الوادي.
وفق “أخبار 24”.