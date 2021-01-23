ضي الضويان: 40% من مساحة الرياض هي أراض بيضاء.. وحديقة الملك سلمان أحد الحلول لربط النسيج العمراني

أوضحت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، ضي الضويان، أنه مع عام 2030 سنلاحظ تغيرا ملموسا في تخطيط مدينة الرياض.
وأبانت أن التحديات التي تواجهها المدن السعودية، هي انفصال النسيج العمراني واعتمادها على التنقل بالسيارات، وعدم تواجد هوية عمرانية للمدن، إضافة إلى زيادة التشوه البصري، وقلة وسائل المواصلات العامة، إضافة إلى غياب التخطيط الحضري، مؤكدة أن تغيير واقع المدن ليس سهلا لكنه ممكن.
وأشارت إلى أن 40% من مساحة الرياض هي من الأراضي البيضاء، مؤكدة أن مشروع حديقة الملك سلمان في الرياض يعد أحد الحلول لربط النسيج العمراني، وهو من أجمل وأهم المشاريع في العاصمة.
وأضافت الضويان خلال استضافتها في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن من المعايير التي يسعى المركز لتحقيقها في مدن المملكة، صحة السكان وذلك عبر جعل المدينة صالحة للمشي ومحفزة على ممارسة الرياضة، إضافة إلى وجود الأماكن الخضراء. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حديقة الملك سلمان تُعد أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كلم2، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز الحديقة بموقعها المحوري الذي يتوسط العاصمة، ويضم المشروع حدائق ومناطق خضراء وساحات مفتوحة ومسارا دائريا للمشاة بطول 7.5 كم، ومنطقة “الوادي” التي تتوسط الحديقة، والعديد من المرافق الرياضية والترفيهية والثقافية.
لا يمكن العيش في المدن #السعودية بدون سيارة لهذه الأسباب.
ضي الضويان رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري السعودي للعربية#سؤال_مباشر@khalid76@DHAYALDHAWYAN
الحلقة الكاملة: https://t.co/mUkn6kDWay pic.twitter.com/qNM2XWWOrG
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021
مشروع حديقة #الملك_سلمان أحد الحلول لربط النسيج العمراني في #الرياض.
ضي الضويان رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري السعودي للعربية#سؤال_مباشر@DHAYALDHAWYAN pic.twitter.com/gfAXqerN7J
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021