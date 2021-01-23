3 تحت الصفر في طريف.. “الأرصاد”: توضح أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم (السبت) على بعض المناطق، وصلت إلى أدناها على شمال المملكة.
وأشار المركز إلى أن مدينة طريف سجلت 3 درجات تحت الصفر، والقريات (- 2.4) ورفحاء (- 0.2)، والجوف وعرر، كل منهما سجل صفرًا مئويًا.
وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، أن يكون اليوم (السبت) هو نهاية الموجة الباردة، لافتًا إلى تحسن الأجواء بالتدريج بدءًا من يوم غدٍ (الأحد)، إذ ستشهد أجواء المملكة هذا الأسبوع طقسًا معتدلًا، مع وصول الرياح الجنوبية الدافئة. وفق “أخبار 24”.