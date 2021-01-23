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أخبار محلية > 3 تحت الصفر في طريف.. “الأرصاد”: توضح أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة
23/01/2021   6:10 م

3 تحت الصفر في طريف.. “الأرصاد”: توضح أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ‏الصغرى المسجلة فجر اليوم (السبت) على بعض ‏المناطق، وصلت إلى أدناها على شمال ‏المملكة.‏

وأشار المركز إلى أن مدينة طريف سجلت 3 درجات تحت ‏الصفر، والقريات (- 2.4) ورفحاء (- 0.2)، والجوف ‏وعرر، كل منهما سجل صفرًا مئويًا.‏

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد ‏الزعاق، أن يكون اليوم (السبت) هو‎ ‎نهاية الموجة ‏الباردة، لافتًا إلى تحسن الأجواء بالتدريج بدءًا من ‏يوم غدٍ (الأحد)، إذ ستشهد أجواء المملكة هذا ‏الأسبوع طقسًا معتدلًا، مع وصول الرياح الجنوبية ‏الدافئة.‏ وفق “أخبار 24”.

3 تحت الصفر في طريف.. “الأرصاد”: توضح أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

أخبار محلية
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