أعلنت وزارة التعليم، بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وذلك عبر نظام نور.
وأوضحت الوزارة أنها وجهت جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.
وأبانت أنها حددت خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، ويشمل مَنْ أعمارهم 6 سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن 11 و3 أشهر كحد أعلى، مشيرة إلى أن التسجيل يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.
وفق “أخبار 24”.