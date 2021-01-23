أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، ما إذا كانت عملية البسترة التي تُجرى للبن الحليب تؤثر في مكوناته الطبيعية.
وبينت أن البسترة لا تؤثر على المحتويات والمغذيات الطبيعية الموجودة بالحليب، لكنها تعطل بعض الإنزيمات فيه.
وأضافت أن الإنزيمات الحيوانية في الحليب الخام لا تُعتبر ذات أهمية لصحة الإنسان، وقد تقلل عملية البسترة من مستوى فيتامين C في الحليب، إلا أن الحليب لا يُعد مصدرا رئيسيا لذلك الفيتامين.
وكانت الهيئة قد حذرت من أن تناول الحليب الخام (غير المبستر) يعرض للإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، التي قد تؤدي للوفاة.
وفق “أخبار 24”.