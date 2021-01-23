النصر في مأزق بسبب هذا اللاعب.. و3 حلول أمام الإدارة

أفادت مصادر بأن إدارة نادي النصر تواجه أزمة خلال الفترة الحالية بعد رفض اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشايبوف فسخ العقد الذي وقعه معها.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “Goal”، إلى أن لاعب باختاكور الأوزبكي كان قد وقع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقداً لمدة موسمين ونصف لصالح نادي النصر على أن يحصل على 1.6 مليون دولار أمريكي سنوياً.
ونوهت المصادر ذاتها إلى أن إدارة نادي النصر كانت تنوي قيد اللاعب في قائمتها ولكن فشلها في الحصول على شهادة الكفاءة المالية أعاق ذلك لتطلب من اللاعب فسخ التعاقد ولكنه رفض وفضّل البقاء في دبي انتظاراً لما سيحدث.
وأوضحت المصادر، أن إدارة النصر توجهت بعد رفض اللاعب فسخ تعاقده إلى اتحاد الكرة لطلب قيد مشايبوف في قائمة فريقها المحلية بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي المصاب كيم جين سو لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
وأتمت المصادر تصريحاتها بأن إدارة النصر، أصبحت أمام 3 حلول للخروج من الأزمة وهي: موافقة اللاعب ووكيله على فسخ العقد بالتراضي، موافقة اتحاد الكرة على استبداله باللاعب الكوري الجنوبي، أو نجاحها في سداد المستحقات المالية المتأخرة والحصول على شهادة الكفاءة المالية بعدما جددت وزارة الرياضة المهلة الخاصة بذلك للأندية المتعثرة.
يُذكر أن لوائح اتحاد الكرة تسمح للنادي الذي يخسر لاعباً خلال منافسات الموسم بسبب إصابة مزمنة باستبداله بلاعب آخر.