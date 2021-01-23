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أخبار محلية > المملكة تتقدم إلى المرتبة 14 عالمياً في نشر أبحاث كورونا.. وتحافظ على الأول عربياً
23/01/2021   9:30 م

المملكة تتقدم إلى المرتبة 14 عالمياً في نشر أبحاث كورونا.. وتحافظ على الأول عربياً

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تقدّمت المملكة على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، محافظةً على المركز الأول عربياً، ومتقدمة إلى المركز (14) عالمياً بدلاً من المركز (17) في الترتيب السابق، فيما حقّقت المرتبة (12) على مستوى دول مجموعة العشرين، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنّ الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 84 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، مبيناً أنّ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى المملكة بلغ 915 بحثاً علمياً.

وأشار آل الشيخ إلى أنّ ذلك الإنجاز يُعدّ تجسيداً لحرص وزارة التعليم على تنظيم الفعاليات التي تعزّز مشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والباحثين والأكاديميين في دعم مسيرة البحث العلمي خلال الجائحة، إلى جانب تنسيق جهود الجامعات من خلال ورش عمل تخصصية للرفع من كفاءة الأبحاث وإسهامها للتصدي لـ COVID 19. وفق “أخبار 24”.

وقدم آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين في الجامعات السعودية لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالمياً.

المملكة تتقدم إلى المرتبة 14 عالمياً في نشر أبحاث كورونا.. وتحافظ على الأول عربياً

أخبار محلية
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