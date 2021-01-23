رسمياً.. النصر والاتحاد يفشلان في استخراج شهادة الكفاءة المالية.. ويُحرمان من الصفقات الشتوية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، مساء اليوم السبت، عدم منح أندية (الباطن – الاتفاق- الوحدة – الاتحاد – النصر) شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية.
وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم السبت، أنه بموجب القرار سيتم حرمان تلك الأندية من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية حسب اشتراط اتحاد الكرة.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم حرمان الخمسة أندية المذكورة من شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفاء المعايير الملزمة للحصول على الشهادة،
وعقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعا اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021 وقررت استنادا للمادة رقم 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية عدم منح شهادة الكفاءة المالية لأندية “الباطن، الاتفاق، الوحدة، الاتحاد، النصر”، بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 1 يناير 2021.
ويشترط الكرة، استخراج رخصة الكفاءة المالية، على الأندية لتسجيل لاعبيها الجدد، حيث لا يسجل أي لاعب للنادي الذي لا يملك الشهادة. وفق “أخبار 24”.
ونجحت أندية كل من ضمك – الفتح – العين – القادسية – الفيصلي – أبها – التعاون – الرائد – الشباب – الأهلي – الهلال، في استخراج الشهادة، وفق ما أعلنت ، يوم 7 يناير الجاري.