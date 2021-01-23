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أخبار محلية > وفاة الأديب عبدالله مناع عن عمر يناهز 82 عاماً
23/01/2021   9:30 م

وفاة الأديب عبدالله مناع عن عمر يناهز 82 عاماً

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نعى إعلاميون ومثقفون الإعلامي والأديب الدكتور عبدالله مناع الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما، كما نعاه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مقدما العزاء لأسرته ومحبيه.

وُلد الراحل في جدة عام 1939م، وحصل على الثانوية العامة من المدرسة السعودية الثانوية بالقصور السبعة في البغدادية، وابتُعث إلى مصر أوائل عام 1957م، والتحق بكلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية وتخرج فيها عام 1962م.

وعُرف بإنتاجه الأدبي الغزير، وكانت بداياته عندما أصدر عام 1960م مجموعة من الخواطر والقصص القصيرة بعنوان “لمسات”، ثم عمل في جريدة الرائد، التي نشرت له قصة مسلسلة في 9 حلقات.

وعمل مناع طبيبا للأسنان بالمستشفى العام في جدة بعد تخرجه عام 1962م، كما عمل محررا في جريدة الرائد ثم المدينة، واختير لرئاسة تحرير جريدة البلاد، ثم انتقل للكتابة في عكاظ.

وترك وزارة الصحة وتفرغ لعيادته وقلمه، ثم ترك طب الأسنان مع بداية عام 1974م، وتفرغ للعمل الأدبي وإلقاء المحاضرات العامة، وتأليف الكتب، ومنها “ملف أحوال”، و”العالم رحلة” عام 1988م، و”شيء من الفكر” و”إمبراطور النغم” 1992م. وفق “أخبار 24”.

وكان عضوا بمؤسسة البلاد للصحافة والنشر، ونادي جدة الدولي الثقافي، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وإدارة شركة تهامة للإعلان والأبحاث والتسويق والنشر، ومنتدى التنمية الخليجي 1994م.

وفاة الأديب عبدالله مناع عن عمر يناهز 82 عاماً

أخبار محلية
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