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أخبار محلية > تصرف موظف إماراتي مع صحفية أجنبية يدفع محمد بن راشد للتعليق
23/01/2021   9:30 م

تصرف موظف إماراتي مع صحفية أجنبية يدفع محمد بن راشد للتعليق

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أشادت صحفية أجنبية في دبي بموقف وصفته بالرائع من قبل موظف إماراتي يعمل في محطة المترو، ليتفاعل معها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ويعلق عليه.

وقالت الصحفية، وتُدعى آشلي ستيوارت عبر حسابها في “تويتر”، إنها فوجئت بأن بطاقة استخدام المترو الخاصة بها نفد رصيدها، كما أنها اكتشفت أيضا أنها نسيت حافظة نقودها، إلا أن الموظف تصرف كـ”بطل”.

وأضافت أن الرجل، الذي يعمل في محطة مترو أبراج الإمارات، حل لها المشكلة بسهولة، ودفع من جيبه المال المطلوب، كما رفض أي محاولة لأن تسدد له ما دفعه لاحقا. وفق “أخبار 24”.

من جانبه علق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على الموقف الكريم من الموظف بقوله: “نموذج للموظف الحكومي في الإمارات”.

تصرف موظف إماراتي مع صحفية أجنبية يدفع محمد بن راشد للتعليق

أخبار محلية
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