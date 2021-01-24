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أخبار محلية > استشاري سعودي يتحدث عن تقنية جديدة لعلاج السرطان.. ويوضح أكبر معوقاتها
24/01/2021   8:16 ص

استشاري سعودي يتحدث عن تقنية جديدة لعلاج السرطان.. ويوضح أكبر معوقاتها

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كشف استشاري أبحاث السرطان، الدكتور أحمد الزاهر، تفاصيل التقنية التي يشارك في التوصل إليها لعلاج السرطان في أسبانيا.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التقنية يتم استخدامها منذ 20 عامًا، غير أنها لم تجذب الأنظار إلا حديثًا بسبب اكتشاف فعاليتها في التجارب السريرية.

وأشار إلى أن التقنية الشبيهة بالتطعيم تتميز عن غيرها من العلاجات بأنها تكون لفترة معينة؛ لأسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا أن فعاليتها تتحدد حسب حجم الورم. وفق “أخبار 24”.

وذكر الزاهر أن هناك العديد من العوائق البيروقراطية تواجه هذه التقنية، وبالأخص فيما يتعلق بالموافقات على التجارب السريرية للعلاجات، كما أن هناك مشكلات تتعلق بالدعم المالي، لا سيما أن التجارب السريرية تحتاج الكثير من الأموال.

استشاري سعودي يتحدث عن تقنية جديدة لعلاج السرطان.. ويوضح أكبر معوقاتها

أخبار محلية
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