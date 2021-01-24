مختصان بالطقس يتوقعان حالة من الدفء على معظم المناطق حتى نهاية يناير

توقع مختصان في الطقس، تأثر أجواء المملكة بحالة من الدفء ابتداءً من اليوم (الأحد) وحتى نهاية شهر يناير الجاري.
وأوضح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن الزائر القبطي سيرحل تماماً عن أجواء المملكة بعدما بلغ مدى تعمقه جنوباً ليلة الجمعة، مشيراً إلى أن الدفء قادم ويستمر حتى 28 يناير.
وبيّن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في الحرارة من درجتين إلى 4 درجات على معظم المناطق. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأجواء قد تميل للبرودة على الشمالية والوسطى، وكذلك مكة والمدينة وجازان والشرقية ونجران.