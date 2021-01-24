بالفيديو.. منصور البلوي يعلق على أنباء عودته لرئاسة الاتحاد

علق الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد، منصور البلوي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول احتمالية عودته لرئاسة الاتحاد.
وردًا على سؤال رجل الأعمال عبد العزيز بن دريويش الحارثي بهذا الصدد، قال البلوي: “نحن مع الاتحاد أصلا، وما تركنا الاتحاد”، مؤكدًا أن الإدارة الحالية فيها “الخير”، وأنه يدعمها لتحقيق تطلعات وآمال جماهير نادي الاتحاد.
وكان البلوي قد أكد في تصريحات سابقة أنه على تواصل مستمر مع إدارة الاتحاد الحالية بقيادة أنمار الحائلي، وأن النادي متى احتاجه فهو موجود. وفق “أخبار 24”.
وزار الحائلي، البلوي، مطلع شهر يناير الجاري، وذلك بعد تأهل الفريق لنهائي البطولة العربية.
شرفني اليوم الصديق الغالي منصور البلوي وتصريح خفيف عن نادي #الاتحاد pic.twitter.com/TGOabyVsFL
— عبدالعزيز بن دريويش الحارثي (@BinDraweesh) January 23, 2021