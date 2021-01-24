بعد تعرضه للدغة “كوبرا”.. مروض الثعابين في جازان يكشف حالته الصحية

أكد مروض الثعابين عدنان الهرمي، الذي تعرض للدغة من أفعى “كوبرا” في جازان، أنه بخير وحالته الصحية جيدة.
وأوضح الهرمي أنه بعد اللدغة توجه فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله بعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة”.
وأضاف أنه بعد خروجه من المستشفى قدم عرضا مع 3 ثعابين “كوبرا”، مؤكدا أنها المرة الخامسة التي يتعرض فيها للدغ من الثعابين.
وأبان أنه تعرض لكثير من المواقف مع الأسد والضبع إلا أن ذلك لن يثنيه عن ممارسة هوايته.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر لحظة تعرض الهرمي للدغة من أفعى “كوبرا” أثناء مطاردته لها في أحد الأحواش بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.
بعد اللدغة من ااكوبرا توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج والحمدلله وبعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة وقدمت عرض مع ثلاث كوبرات وللمعلومة هذه المرة الخامسة انلدغ من الثعابين وكثير مواقف حصلت مع الأسد والضبع وغيرها ولكن هذا مايمنعني أترك هوايتي pic.twitter.com/SD3zIbUkWi
— الكابتن عدنان الهرمي (@adnan1980ksa) January 23, 2021
وفق “أخبار 24”.