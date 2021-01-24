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أخبار محلية > بعد تعرضه للدغة “كوبرا”.. مروض الثعابين في جازان يكشف حالته الصحية
24/01/2021   1:09 م

بعد تعرضه للدغة “كوبرا”.. مروض الثعابين في جازان يكشف حالته الصحية

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أكد مروض الثعابين عدنان الهرمي، الذي تعرض للدغة من أفعى “كوبرا” في جازان، أنه بخير وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الهرمي أنه بعد اللدغة توجه فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله بعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة”.

وأضاف أنه بعد خروجه من المستشفى قدم عرضا مع 3 ثعابين “كوبرا”، مؤكدا أنها المرة الخامسة التي يتعرض فيها للدغ من الثعابين.

وأبان أنه تعرض لكثير من المواقف مع الأسد والضبع إلا أن ذلك لن يثنيه عن ممارسة هوايته.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر لحظة تعرض الهرمي للدغة من أفعى “كوبرا” أثناء مطاردته لها في أحد الأحواش بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وفق “أخبار 24”.

بعد تعرضه للدغة “كوبرا”.. مروض الثعابين في جازان يكشف حالته الصحية

أخبار محلية
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