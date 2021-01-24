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أخبار محلية > المفتي العام يوجه نصيحة للقضاة: عليكم التحلي بهذه الصفات
24/01/2021   1:05 م

المفتي العام يوجه نصيحة للقضاة: عليكم التحلي بهذه الصفات

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وجه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رسالة إلى القضاة.

وأوصى آل الشيخ القضاة بالنظر إلى الخصوم الذين يأتونهم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، بنظرة الرحمة والإحسان وحُسن الرفق بالناس وتقبل مشاكلهم والتواضع معهم.

وأوضح أن كل خصم يدعي الحق لنفسه، داعيًا القضاة إلى سماع الطرفين بتواضع ورفق حتى يستطيع أن يقنع الجميع خاصة المخالف بالحكم الذي يصدره، فيعود وقد اقتنع أن الحق عليه. وفق “أخبار 24”.

المفتي العام يوجه نصيحة للقضاة: عليكم التحلي بهذه الصفات

أخبار محلية
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