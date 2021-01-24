مصدر: قاسم مستمر مع “الفيصلي”.. ولا مفاوضات لضمه

قال مصدر في نادي الفيصلي، إن النادي لم يتلقَ أي عروض لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد قاسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإن اللاعب مستمر مع الفريق.
ويدخل قاسم (25 عامًا) الفترة الحرة بعد 7 أيام، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه، حيث ينتهي تعاقده مع الفيصلي نهاية الموسم الجاري.
ورغم أن تقارير صحافية عدة ربطت اسم اللاعب بالانتقال لنادي الهلال، إلا أن المصدر أكد وفقًا لـ”الرياضية” أن الإدارة الفيصلية لا تلتفت للأحاديث أو ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تنظر إلا في المفاوضات الرسمية.