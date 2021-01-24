“رئاسة الحرمين” تطور منصة رقمية موحدة لجميع خدماتها

طورت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة إلكترونية موحدة لجميع الخدمات التي تقدمها، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطوير البنية التحتية لبث خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة إلى 10 لغات.
كما قامت بأتمتة الإجراءات وفق التحول الرقمي، وتوريد نظام رقمي يلبي احتياجات الرئاسة في المراسلات الداخلية والخارجية، ويساعد في توزيع المهام وإدارتها وإدارة اللجان والاجتماعات وحفظ وأرشفة الوثائق.
وتوفر منصة منارة الحرمين الشريفين العديد من الخدمات الرقمية، التي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية الرقمية للمسلمين بجميع أنحاء العالم بعد التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، وتسهيل الوصول عبر التقنية. وفق “أخبار 24”.
وتتيح المنصة لجميع المسلمين حول العالم متابعة البث الحي لخطب أئمة الحرمين الشريفين، والمحاضرات والحلقات التي يقدمها أئمة الحرمين، وما تضم من نافذة لطرح الأسئلة والاستفسارات الكتابية والحصول على الردود من المحاضر أو الشيخ خلال بث المادة الحية، إلى جانب جدول زمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، فضلا عن قسم كامل للأرشفة.