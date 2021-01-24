رسميًا.. الأهلي يكشف حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب

كشف نادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة محترف الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب السوري عمر السومة، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام نظيره أبها في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.
وقال النادي، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة، أثبتت تعرضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
ويغيب السومة عن مواجهتي الأهلي المقبلتين أمام الاتفاق في الدمام اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ15، والباطن في الجولة الـ 16 يوم الأحد 31 يناير الجاري. وفق “أخبار 24”.
وكان السومة سجل هدفين في مرمى أبها رفع بهما رصيده إلى 8 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذا الموسم، لكنه تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة.
أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن تعرضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى. pic.twitter.com/A4PMATBzT8
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 23, 2021