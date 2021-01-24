تعليق وليد الفراج بعد فشل النصر والاتحاد في الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على فشل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، النصر والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة، في استخراج شهادة الكفاءة المالية.
وقال “الفراج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل ما حدث في الفترة الماضية من تطبيق صارم للحوكمة والأنظمة الإدارية والمالية في أنديتنا سيكون له نتائج مبهرة بالمرحلة المقبلة على كافة المستويات”.
وأوضح “الفراج”: “ستتخلص أنديتنا من الديون التي أثقلت كاهلها.. تسديد الديون خطوة مهمة وضمان عدم تكرارها خطوة أهم.. تحياتي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولوزارة الرياضة”. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الكفاءة المالية، في وزارة الرياضة، أعلنت اليوم السبت عدم منح أندية النصر والباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد شهادة الكفاءة المالية، بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير الجاري، الذي كان يقضي بمنحها مهلة إضافية للسداد التي انتهت يوم الخميس 21 يناير.
🎙| كل ماحدث في الفترة الماضية من تطبيق صارم للحوكمة والانظمة الادارية والمالية في انديتنا سيكون له نتائج مبهرة بالمرحلة المقبله على كافة المستويات،ستتخلص انديتنا من الديون التي اثقلت كاهلها .
تسديد الديون خطوة مهمه وضمان عدم تكرارها خطوة اهم
تحياتي للوزير والوزارة@AbdulazizTF pic.twitter.com/58a3Hl1z9z
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 23, 2021