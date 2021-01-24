“الدويش”: اتحاد المسحل خالف اللائحة.. وأجبر النصر على استكمال الموسم بـ6 أجانب

علق الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، على رفض اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل، طلب مجلس إدارة نادي النصر بتسجيل بديل للاعب الفريق الأول لكرة القدم الكوري “كيم سو”، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال “الدويش”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رفض اتحاد المسحل تسجيل بديل للكوري وإجبار النصر على تكملة الموسم بستة أجانب فقط خلافًا للنص اللائحي”.
وتابع: “الاستثنائي ذكرني برفض لجنة صالح بن ناصر عودة الهريفي للنصر، رغم النص اللائحي الصريح بأن العودة الممنوعة لنادٍ آخر.. نادٍ طلبه القانون وليس تكفون!”. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، في بيان رسمي اليوم السبت، أن نادي النصر فشل في الحصول على الشهادة بعد انتهاء مهلة السداد يوم الخميس الماضي.
رفض #اتحاد_المسحل تسجيل بديل للكوري وإجبار #النصر على تكملة الموسم بستة أجانب فقط خلافًا للنص اللائحي الإستثنائي ذكرني برفض لجنة صالح بن ناصر عودة الهريفي للنصر رغم النص اللائحي الصريح بأن العودة الممنوعة لنادٍ آخر
نادٍ طلبه القانون وليس تكفون !
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) January 23, 2021