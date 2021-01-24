بعد فشل الحصول على “الكفاءة المالية”.. النصر يقرر الاستغناء عن صفقته الأجنبية

كشفت مصادر صحفية، أمس السبت، عن آخر تطورات ضم اهتمام مجلس إدارة نادي النصر، بالأوزبكي مشاريبوف، بعد فشل النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وعدم قيده أي لاعب خلال الانتقالات الشتوية.
وقالت المصادر، وفقًا لقناة “24 الرياضية”، اليوم السبت، إن إدارة النصر رفضت جميع العروض التي وصلتها مسبقاً للتوقيع مع اللاعب الأوزبكي مشاريبوف، الذي وقعت معه مؤخراً بعقد يمتد موسمين ونصف الموسم.
وأوضحت المصادر أنه بعد رفض اتحاد كرة القدم تسجيله مكان الكوري المصاب كيم، قررت إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، إعارة مشاريبوف، حيث تدرس 4 عروض؛ 3 خارجية و1 داخلية. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، في بيان رسمي اليوم السبت، أن نادي النصر فشل في الحصول على الشهادة بعد انتهاء مهلة السداد يوم الخميس الماضي.