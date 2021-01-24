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أخبار محلية > هل يجوز للشخص الاقتراض من شقيقه للاستثمار مقابل نسبة بالأرباح؟.. “الماجد” يوضح
24/01/2021   6:08 م

هل يجوز للشخص الاقتراض من شقيقه للاستثمار مقابل نسبة بالأرباح؟.. “الماجد” يوضح

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أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، عن تساؤل حول حكم اقتراض الشخص مبلغاً من شقيقه للاستثمار ورده بعد ذلك مع نسبة من الأرباح.

وقال الشيخ الماجد خلال لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الاقتراض بتلك الصورة لا يجوز لأن الزيادة فيه ربوية.

وأضاف أن هناك حالات أخرى بها جواز مثل عرض الشخص على شقيقه أن يحل محله في مشروع استثماري، أي يشتري حصته بدفع المبلغ الأصلي على أن يأخذ الأرباح بعد ذلك، أو أن يكون وكيلاً عن شقيقه ويستثمر بماله ثم يرده له بنسبة من الأرباح.

وفق “أحبار 24”.

هل يجوز للشخص الاقتراض من شقيقه للاستثمار مقابل نسبة بالأرباح؟.. “الماجد” يوضح

أخبار محلية
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