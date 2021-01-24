نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المتحدث الأمني يستعرض مخالفات الإجراءات المسجلة الأسبوع الماضي وأسبابها.. والرياض تتصدر المناطق
24/01/2021   6:12 م

المتحدث الأمني يستعرض مخالفات الإجراءات المسجلة الأسبوع الماضي وأسبابها.. والرياض تتصدر المناطق

+ = -
625

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أسباب الارتفاع المُسجل مؤخرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن التجمعات المخالفة وغير المتقيدة بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإجازة، كانت السبب في زيادة الحالات المسجلة حديثًا، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكثر من 18 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة. وفق “أخبار 24”.

وأشار الشلهوب إلى أن المخالفات المعلنة بشكل مستمر عبر حساب وزارة الداخلية ووكالة الأنباء السعودية، تشمل المناطق كافة، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل تشمل جميع أطياف المجتمع.

وشدد على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية، والابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق بروتوكول الوقاية الصحية.

المتحدث الأمني يستعرض مخالفات الإجراءات المسجلة الأسبوع الماضي وأسبابها.. والرياض تتصدر المناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133533.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.