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أخبار محلية > الصحة تحسم الجدل: الشخص يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية
24/01/2021   6:12 م

الصحة تحسم الجدل: الشخص يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المناعة لا تتكون بشكل مباشر بعد أخذ لقاح كورونا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن الجسم يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لحصوله على المناعة بعد الجرعة الثانية.

وكشف عن حصول أكثر من 391 ألف شخص حتى الآن على اللقاح، وتجاوز الفحوصات المخبرية 12 مليوناً.

وأشار إلى أن الإصابة بالفيروس واردة بعد اللقاح ، والسبب لأن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

وفق “أخبار 24”.

الصحة تحسم الجدل: الشخص يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية

أخبار محلية
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