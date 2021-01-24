بالصور والفيديو.. الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود يشيد ببرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح

أشاد صاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود والمشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضاراتها ببرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح ، وقال سموه إن هذا البرنامج مفخرة من مفاخر بلادنا في الداخل والخارج ولا غرو فهو برنامج أسسه سمو سيدي ولي العهد سلمه الله وفي مجال مرغب فيه شرعًا ونظامًا وعرفًا و أخلاقًا وهو إصلاح ذات البين والذي يتنافس فيه الشرفاء في العالم والمسلمون والعرب والسعوديون انطلاقًا من ثقافة التسامح والود وهي قيمة سامية يشترك فيها الناس كافة ، وقال سموه إن بلادنا ولله الحمد بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله متفوقة في جميع المجالات ولله الحمد ومنها مجال الصلح والعفو بين الناس ، وقال سموه نشكر الشيخ عامر بن خرصان المكلف بهذا البرنامج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي العضو الفعال في هذا البرنامج وجميع الشيوخ والأعيان المشاركين في هذا البرنامج ، كما نشيد بجهود صحيفة الخرج اليوم بقيادة الإعلامي المتميز سعود الضحوك على جهودها في تغطية هذا البرنامج .
جاء تصريح سموه حفظه الله بعد انعقاد مجلس صلح بين المواطنيين ابراهيم محمد العبيدي وسعد بن هزاع السعيد والذي انتهى ولله الحمد بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل ولبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين وبدون مقابل بحضور سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود والشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان المكلف بهذا البرنامج والشيخ عبدالله بن زيد بن إبراهيم العقيلي والشيخ خالد بن هادي أبو سكيتة والشيخ احمد مجول العنزي والشيخ عوض بن علي الأحمري والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ هزاع بن حنيف بن صيفان والشيخ حسين بن جرادان والشيخ محمد بن عبدالله الهمامي والشيخ طالب البيضاني والشيخ محمد بن سعد بن طويرش وأعيان آخرون .
وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة حمد الله عزوجل فيها ثم أثنى على جهود القيادة الرشيدة في مجال الصلح ممثلة ببرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح الذي نفع الله به كافة طبقات البشر ، شاكرًا صاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان على جهوده في هذا البرنامج ولا أدل على ذلك من حضوره لهذا المجلس المبارك .
كما ألقى بهذه المناسبة الشيخ خالد بن هادي أبو سكيتة كلمة أثنى فيه على برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح لما يلمسه من صدى طيب له في الرأي العام ، وقال أبو سكيتة ولله الحمد هذا من عاجل البشرى لسمو سيدي ولي العهد سلمه الله
و للشيخين ابن خرصان والعقيلي والشيوخ العاملين في هذا البرنامج .
كما ألقى بهذه المناسبة الشيخ عوض بن علي الأحمري كلمة نوه فيها بثمار برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح ، وقال إن هذا البرنامج أصبح نموذجًا يقتدى به في السلم المجتمعي .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر بن خرصان شاكرًا الله عزوجل ثم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله ، وقال ابن خرصان ان نجاحات هذا البرنامج ترجع ولله الحمد للدعم الذي نلقاه من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ومن سمو سيدي ولي العهد الأمين سلمه الله شخصيًا ، وقد أثنى الشيخ ابن خرصان على جهود الأمير نايف بن ثنيان آل سعود في هذا البرنامج ، كما أشاد بجهود المصلحين وأطراف هذه القضية .
كلمة سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود عن برنامج سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان للتسامح pic.twitter.com/zCl3vJyVQa
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 24, 2021
كلمة الشيخ خالد بن هادي أبو سكيتة
عن برنامج سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان للتسامح pic.twitter.com/FjrFfWM4sR
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 24, 2021