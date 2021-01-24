أمر ملكي: إعفاء محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي من منصبه وتعيين فهد المبارك بدلا عنه

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي من منصبه.
كما أصدر أمراً ملكياً يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج