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أخبار محلية > ولي العهد: صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال واستحدث 331 ألف وظيفة في 2020
25/01/2021   2:03 ص

ولي العهد: صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال واستحدث 331 ألف وظيفة في 2020

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وقال ولي العهد في كلمة اليوم (الأحد) بعد اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، إن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من نفس العام.

وأوضح أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الصندوق يستهدف أيضاً بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ولي العهد: صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال واستحدث 331 ألف وظيفة في 2020

أخبار محلية
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