نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. سيارة شرطة أمريكية تدهس عددًا من الأشخاص عمدًا في واشنطن
25/01/2021   2:01 ص

شاهد.. سيارة شرطة أمريكية تدهس عددًا من الأشخاص عمدًا في واشنطن

+ = -
716

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو اليوم (الأحد)، لعملية دهس سيارة تابعة للشرطة الأمريكية لعدد من الأشخاص في واشنطن.

وبدا في الفيديو سيارة الشرطة وهي تتراجع للخلف قبل أن تندفع للأمام بقوة وتخترق مجموعة من المشاة كانوا متجمعين حول السيارة.

وأوضحت وسائل إعلامية، أنه تم القبض على ضابط الشرطة الذي قام بصدم الأشخاص أثناء تواجدهم لمشاهدة سباق سيارات غير رسمي في مدينة تاكوما الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وجارٍ التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة.

شاهد.. سيارة شرطة أمريكية تدهس عددًا من الأشخاص عمدًا في واشنطن

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133570.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.