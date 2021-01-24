شاهد.. سيارة شرطة أمريكية تدهس عددًا من الأشخاص عمدًا في واشنطن

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو اليوم (الأحد)، لعملية دهس سيارة تابعة للشرطة الأمريكية لعدد من الأشخاص في واشنطن.
وبدا في الفيديو سيارة الشرطة وهي تتراجع للخلف قبل أن تندفع للأمام بقوة وتخترق مجموعة من المشاة كانوا متجمعين حول السيارة.
وأوضحت وسائل إعلامية، أنه تم القبض على ضابط الشرطة الذي قام بصدم الأشخاص أثناء تواجدهم لمشاهدة سباق سيارات غير رسمي في مدينة تاكوما الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وجارٍ التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة.
9th and Pacific Ave in Tacoma pic.twitter.com/C76iq2Eimw
— Jason Gauthier (@jasonjgauthier) January 24, 2021