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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > “المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”
25/01/2021   1:57 ص

بمميزات وظيفية و رواتب تصل إلى 5300- 7300 ريال

“المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”

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أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة #المراعي في تخصصات مهنية مختلفة :

– تقنية الانتاج الغذائي
– صيانة المعدات
– الإنتاج الحيواني

وذلك من خلال الرابط التالي:

https://a.dfp.edu.sa

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج من 5300 – 7300 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ﷼ أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة ( المسار العلمي ) أو ما يعادلها
– ان لا يكون قد مضى على تخرجه من المرحلة الثانوية 5 سنوات
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول
– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة ( قياس ) بنسبة 65% فأعلى
-أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية

“المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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