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أخبار محلية > بالفيديو.. ما هي مراحل ضبط مخالفات الملكية الفكرية؟ متحدث الهيئة يجيب
25/01/2021   2:07 ص

بالفيديو.. ما هي مراحل ضبط مخالفات الملكية الفكرية؟ متحدث الهيئة يجيب

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مراحل ضبط مخالفات الملكية في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الحسن، أن الضبط يتم من خلال 7 مراحل تتمثل في المتسوق الخفي، الرصد والمتابعة، والتدريب على المخاطر، ورفع التقارير القانونية وإثبات المحاضر، ومن ثم النزول إلى الميدان مع الجهات المعنية، وأخيراً المصادرة.

وأضاف في حديثه لقناة العربية اليوم (الأحد) أن بعد المصادرة يتم رصد المضبوطات وإصدار المحاضر، وبعدها تصدر الأحكام من خلال الأمانة العامة للجان النظر في دعاوى الملكية الفكرية بالهيئة، أو المحاكم التجارية في القضايا الجنائية. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن حجبهم أكثر من 313 موقعا إلكترونيا خلال الفترة السابقة لانتهاكها الملكية الفكرية.

بالفيديو.. ما هي مراحل ضبط مخالفات الملكية الفكرية؟ متحدث الهيئة يجيب

أخبار محلية
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