الحقيل: دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان يوحد جهودهما في خدمة المواطنين

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان، يعزز التنمية في القطاعين ويوحّد جهودهما في خدمة المواطنين.
وأوضح أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.
أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بجزيل الشكر والامتنان على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله التوفيق في خدمة الوطن والمواطن، كما أتقدم بوافر التقدير والعرفان لصدور الأمر الملكي بضم وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية.
— ماجد الحقيل (@majedhogail) January 24, 2021
وفق “أخبار 24”.