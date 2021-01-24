نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحقيل: دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان يوحد جهودهما في خدمة المواطنين
25/01/2021   2:07 ص

الحقيل: دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان يوحد جهودهما في خدمة المواطنين

+ = -
573

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان، يعزز التنمية في القطاعين ويوحّد جهودهما في خدمة المواطنين.

وأوضح أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

وفق “أخبار 24”.

الحقيل: دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان يوحد جهودهما في خدمة المواطنين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133589.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.