ابتكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، طريقة جديدة لتوديع المسافرين.
واستخدم المطار الممر المؤدي إلى صالة المغادرة بالصالة رقم 1، ليكون موقعًا للطائرات الورقية، والتي تنظم عملًا فنيًا جميلًا لوداع المسافرين.
وتقوم فكرة العمل على كتابة أهم المواقع والمفردات الدينية التي يكونها ملايين الحجاج والمعتمرين في ذاكرتهم خلال رحلة العودة من أداء المناسك.
ويتكون العمل من 190 طائرة ورقية صغيرة، نفذها الفنان محمد الشمري، في محاولة لعكس الذكريات التي يحملها كل زائر في مخيلته للأماكن المقدسة.
وفق “أخبار 24”.