آخر شعب يذهب إلى النوم.. تعرف على وقت ذهاب السعوديين إلى النوم.. والبلد الأكثر شخيرًا في العالم

استعرض أحد التطبيقات الذكية الخاصة بقياس مستوى النوم، بداية وقت الذهاب إلى النوم عند الكثير من الأشخاص في عدد من البلدان العربية والعالمية.
وأوضح تطبيق “Sleep Cycle” أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث التأخر بالذهاب إلى النوم، وجاء في المركز الثاني تركيا في حين جاء المصريون في المركز الثالث.
وأظهر التطبيق أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22، كآخر شعب في العالم يذهب إلى النوم، فيما يذهب الأتراك إلى النوم عند الساعة 1:21، في حين يبدأ وقت النوم عند المصريين في الساعة 1:13.
ولفت التطبيق أن أقل من 5% من السعوديين ينامون أكثر من عشر ساعات في اليوم، بينما ينام 56% من السعوديين من 6 إلى 8 ساعات، و28% من 1 إلى 5 ساعات، و16% من 9 إلى 12 ساعة. وفق “أخبار 24”.
وكشف التطبيق معدل وقت الشخير أثناء النوم؛ حيث احتلت الهند البلد الأكثر شخيرًا والذي يصل مدة شخير الشخص إلى 44 دقيقة في اليوم.