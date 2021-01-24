ألقت دروساً بالمسجد الحرام.. وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي جراء إصابتها بـ “كورونا”

توفت الداعية الإسلامية المصرية الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاماً؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت مصادر أن الراحلة دخلت العناية المركزة في أحد مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع وجرى بذل كافة الجهود لمحاولة إنقاذها، إلا أن حالتها الصحية كانت متأخرة.
وتخصصت الدكتورة الكحلاوي في الشريعة الإسلامية، وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في الفقه المقارن ومارست التدريس الجامعي، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وألقت دروساً يومية بعد صلاة المغرب للسيدات بالمسجد الحرام منذ عام 1987 حتى عام 1989، وكانت تستقبل خلال هذه الفترة مسلمات من جميع أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية في مسجد والدها بالبساتين.