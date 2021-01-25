شهد الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس (الأحد)، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشاركة إحدى السيدات، ما أثار التساؤلات عمن تكون وما منصبها.
والسيدة التي حضرت الاجتماع هي شيهانة العزاز الأمين العام لمجلس الإدارة والمستشار القانوني للصندوق منذ عام 2018، بعد أن عملت مديراً للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في عام 2017 عند بداية انضمامها للصندوق.
حصلت السيدة شيهانة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة درهام في بريطانيا، كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، إضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان شركات عدة تابعة للصندوق.
وتعتبر شيهانة العزاز التي لقبت بصانعة الصفقات في 2016 المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع، واختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال.
وتدربت العزاز في شركة محاماة معروفة بنيويورك، وحصلت على رخصة المحاماة من محكمة نيويورك العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن وزارة العدل بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.