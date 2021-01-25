ودع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميلهم الغاني صامويل أوسو، بعد انتهاء مباراة الفوز على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وودع اللاعبين، وفقًا لصحيفة “عكاظ” أوسو في غرفة الملابس، وذلك عقب نهاية مباراتهم أمام الاتفاق، والتي تعتبر الأخيرة للاعب الغاني في عقده مع النادي الأهلي.
وكان أوسو قال في تصريحات للقنوات الرياضية عقب انتهاء المباراة: “أنا انضممت إلى الأهلي في الثلاثة الأشهر الماضية.. أقدم أفضل ما لدي في أي فريق ألعب له، وأمر بقائي من عدمه بيد الإدارة، أنا سعيد جدا بوجودي في الأهلي.. أنا تحدث مع عبدالإلة مؤمنة وهما في تواصل مع نادي الفيحاء”.