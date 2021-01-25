لجنة المسابقات بالآسيوي: تعاطفنا مع الهلال بعد انسحابه من دوري الأبطال.. ولم نعاقبه

تحدث نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبدالخالق مسعود، عن الظروف التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية 2020.
وقال “مسعود”، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن بطولة أبطال آسيا 2020 تمت وسط ظروف فيروس كورونا، ووجدنا الهلال بطل نسخة 2019 يواجه ظروفاً قاسية جداً جعلته ينسحب من البطولة.
وأوضح، فريق الهلال كان يستحق التعاطف والوقوف معه بعد الإصابات التي ضربت صفوفه بفيروس كورونا، متابعًا أنه تم التعامل معها بشكل استثنائي وليس اعتيادياً، كما في اللائحة التي تفرض على النادي المنسحب تجميدا لمدة عامين قاريا.
وذكر “مسعود”: “في موضوع نادي الهلال كان من الطبيعي أن يكون هناك رؤية واقعية بعيداً عن نص القانون الاعتيادي الذي تفرضه لجنة الانضباط حال تحويل موضوع انسحاب النادي لها وبإجماع الأعضاء تقريبا، تم التصويت على عدم إحالة الهلال للجنة الانضباط تفهما لما حصل لبعثته في الدوحة والتي أدت لانسحابه”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “بذل عضو لجنة المسابقات إبراهيم القاسم، جهداً كبيراً لاطلاع كافة الأعضاء على طبيعة ما حصل لنادي الهلال مرفقا بالأدلة شرح ما تعرض له النادي تجنباً لإحالة العقوبة إلى لجنة الانضباط وهو ما حصل، وذلك بعدد أكثرية الأصوات داخل اللجنة ومثلما قلت كان ظرف نادي الهلال يستحق التعاطف والوقوف معه من الجميع”، متابعًا أن لجنة المسابقات رفعت ما تم الاتفاق عليه كإجراء إداري إلى المكتب التنفيذي.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020 بعد إصابة معظم أعضاء البعثة بفيروس كورونا وعدم استطاعة الفريق إكمال القائمة من 13 لاعبًا في مباراته أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بعد أن كان متصدرًا لمجموعته.