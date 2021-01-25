“عُقدة” للفيصلي في تاريخ مواجهاته أمام الهلال في دوري المحترفين

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره الفيصلي، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الهلال والفيصلي 20 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد المرتقبة، وشهدت تفوقًا ملحوظًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة.
على الجانب الآخر، لم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق أي فوز على الهلال، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.
تاريخ مواجهات #الفيصلي_الهلال في @SPL! 🙌
15 للـهـلال 🔝
0 للفيصلي 🔻
5 تــعــادل ➖
– توقعاتكم لمواجهة الغد؟ 🤔 pic.twitter.com/VvQC1IvsZG
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2021