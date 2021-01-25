نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “عُقدة” للفيصلي في تاريخ مواجهاته أمام الهلال في دوري المحترفين
25/01/2021   10:18 ص

“عُقدة” للفيصلي في تاريخ مواجهاته أمام الهلال في دوري المحترفين

+ = -
469

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره الفيصلي، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال والفيصلي 20 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد المرتقبة، وشهدت تفوقًا ملحوظًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة.

على الجانب الآخر، لم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق أي فوز على الهلال، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

“عُقدة” للفيصلي في تاريخ مواجهاته أمام الهلال في دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133654.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.