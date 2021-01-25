نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. خبير تحكيمي يوجه رسالة إلى “تريساكو” بعد لقطته مع رئيس النصر
25/01/2021   10:17 ص

بالفيديو.. خبير تحكيمي يوجه رسالة إلى “تريساكو” بعد لقطته مع رئيس النصر

+ = -
625

وجه المستشار التحكيمي محمد فودة، رسالة إلى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، الإسباني فيرناندو تريساكو، بعد حديثه مع رئيس النصر صفوان السويكت خلال استراحة الشوط الأول في مباراة الفريق أمام الاتحاد، في الدوري.

خطف فريق الاتحاد تعادلا في الوقت القاتل أمام النصر، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “فودة” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “من المفترض أن يبتعد رئيس لجنة الحكام، ويجلس في الغرف الخاصة لكي لا يسمح لأحد بالقدوم إليه”.

وأوضح “فودة”: “هناك غرف خاصة لمُقيمي أداء الحكام، ومن المفترض أن يطلع غليها رئيس اللجنة، ويبعد عن إشكالية الاعتراضات التي تحدث أثناء المباريات، بالتوجه إلى أحد المسؤولين أو أحد الجماهير له”. وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس نادي النصر صفوان السويكت، ذهب وتحدث مع تريساكو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للنصر بعدما لمس لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود، الكرة بيده بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

بالفيديو.. خبير تحكيمي يوجه رسالة إلى “تريساكو” بعد لقطته مع رئيس النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.