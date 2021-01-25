بالفيديو.. خبير تحكيمي يوجه رسالة إلى “تريساكو” بعد لقطته مع رئيس النصر

وجه المستشار التحكيمي محمد فودة، رسالة إلى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، الإسباني فيرناندو تريساكو، بعد حديثه مع رئيس النصر صفوان السويكت خلال استراحة الشوط الأول في مباراة الفريق أمام الاتحاد، في الدوري.
خطف فريق الاتحاد تعادلا في الوقت القاتل أمام النصر، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “فودة” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “من المفترض أن يبتعد رئيس لجنة الحكام، ويجلس في الغرف الخاصة لكي لا يسمح لأحد بالقدوم إليه”.
وأوضح “فودة”: “هناك غرف خاصة لمُقيمي أداء الحكام، ومن المفترض أن يطلع غليها رئيس اللجنة، ويبعد عن إشكالية الاعتراضات التي تحدث أثناء المباريات، بالتوجه إلى أحد المسؤولين أو أحد الجماهير له”. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس نادي النصر صفوان السويكت، ذهب وتحدث مع تريساكو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للنصر بعدما لمس لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود، الكرة بيده بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.
#الدوري_مع_وليد | المستشار التحكيمي – محمد فودة: من المفترض أن يبتعد رئيس لجنة الحكام ويجلس في الغرف الخاصة لكي لا يسمح لأحد بالقدوم إليه.#قناة_SBC pic.twitter.com/kaQtZjF9DM
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 24, 2021