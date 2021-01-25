بالفيديو.. نادي الباطن يرد على تصريحات رئيس “المسابقات” حول قرار تأجيل مباراتهم أمام العين

أصدر نادي الباطن بياناً اليوم (الإثنين) للتعليق على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتأجيل مباراة فريقهم أمام العين، وحديث رئيس اللجنة أحمد الراشد بأنه تم إبلاغ رئيس نادي الباطن بالقرار.
وأوضح النادي أن رئيسه ناصر الهويدي بادر بالاتصال على رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد في تمام الساعة 4:24 مساءً للاستفسار عن وضع المباراة، وأكد رئيس اللجنة أن المباراة ستقام في موعدها دون تغيير.
وأضاف أن رئيس النادي تلقى اتصالاً من أحمد الراشد في تمام الساعة 10:43 ولم يتم الرد في حينه، وجرى التواصل لاحقاً في تمام الساعة 11:04 مساءً حيث أفاد الراشد بتأجيل المباراة نظراً لظروف الطيران الخاصة بنادي العين.
وأشار إلى أن خطاب التأجيل الرسمي وصل على إيميل النادي في تمام الساعة 12:21 من صباح اليوم المقرر إقامة المباراة به يفيد بتأجيلها رسمياً.
وطالبت إدارة الباطن رئيس لجنة المسابقات بتقديم اعتذار رسمي عن المعلومات المغلوطة التي أدلى بها لوسائل الإعلام.
وكان رئيس لجنة المسابقات باتحاد القدم أحمد الراشد قد ذكر في مداخلة هاتفية لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، أنه أبلغ رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي بتأجيل المباراة يوم أمس (الأحد) بعد صلاة العشاء، وهو ما نفاه النادي في بيانه. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أنه تقرر تأجيل مباراة الباطن أمام العين ضمن مباريات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام غداً (الثلاثاء) بدلاً من اليوم (الأربعاء).
#الديوانية
أحمد الراشد – رئيس لجنة المسابقات:
ظروف الطيران قاهرة.. وتم تأجيل مباراة #الباطن_العين 24 ساعة.. العين كانت لديه حجوزات وأُلغيت، وحجز طائرة خاصة وأُلغيت.. وتم اتخاذ القرار المناسب. pic.twitter.com/kP5x16gTp1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021
#الديوانية
أحمد الراشد – رئيس لجنة المسابقات:
كان هناك تنسيق مُسبق مع رئيس نادي #الباطن وتم تبليغه بالتأجيل قبل العِشاء.. وأشكر “الديوانية” على المهنية. pic.twitter.com/OD1oIYDZYd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021