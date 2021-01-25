بالفيديو.. محمد آل فتيل يكشف سر تفوق الأهلي.. ومصيره مع الفريق

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد آل فتيل، عن سعادته بالفوز الذي حققه على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “آل فتيل”، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “اليوم اشتغلنا كمنظومة كاملة في الأهلي، واستغلنا على تكتيك المدرب، وهذا ما ظهر في المعلب من روح جماعية”.
وعن تحسن أداء الدفاع في الأهلي، أوضح آل فتيل: “كما قلت اشتغلنا كمنظومة جماعية والدفاع يبدأ من الأمام، وكل ما كان الجميع يدافع مع بعضه يكون الفريق أقوى وأفضل، وهذا ما حصل في المباريات السابقة”. وفق “أخبار 24”.
وعن تسجيله الأهداف باستمرار، رغم مركزه كمدافع، أشار “آل فتيل”، إلى أنها شهادة يعتز بها، وبشأن مستقبله تابع: “أنا تركيزي حاليًا كله مع الأهلي، ولم ألتفت إلى هذه الأمور حاليًا.. ونتمنى من جماهير الأهلي الدعم”.
محمد آل فتيل – لاعب فريق #الاهلي :
عملنا كمنظومة واحدة بروحٍ عالية.. ونتمنى من جماهير الاهلي الدعم.#الاتفاق_الاهلي pic.twitter.com/FrhYyfY6HA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021