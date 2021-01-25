بالفيديو.. صامويل أوسو يحسم مستقبله مع الأهلي بعد الفوز على الاتفاق

كشف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعب الغاني صامويل أوسو، عن حقيقة رحيله، وذلك بعد الفوز أمام الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “أوسو” تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “مباراة مهمة لنا في الدوري، اشتغلنا وحضرنا بشكل جيد لمواجهة الاتفاق، واستحقينا الفوز وحصد النقاط الثلاثة”.
وبسؤاله عن مستقبله مع الأهلي، وهل مواجهة الاتفاق الأخيرة للاعب أم لا؟ أوضح “أوسو”: “أنا انضممت إلى الأهلي في الثلاثة الأشهر الماضية.. أقدم أفضل ما لدي في أي فريق ألعب له، وأمر بقائي من عدمه بيد الإدارة، أنا سعيد جدا بوجودي في الأهلي.. أنا تحدث مع عبدالإلة مؤمنة وهما في تواصل مع نادي الفيحاء”. وفق “أخبار 24”.
اوسو – لاعب فريق #الاهلي :
موضوع أستمراري من عدمه لدى الادارة، تحدثت معهم وهم في تواصل مع ادارة الفيحاء.#الاتفاق_الاهلي pic.twitter.com/3Xgz2hK8sg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021