‏ رغم مرارة بعضها.. 7 أغذية تُخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري

كشفت بعض الدراسات المتخصصة في التغذية العلاجية عن أن تناول بعض الأطعمة ذات الطعم المر، يخفض من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري.
وأوضح اختصاصيو التغذية العلاجية وفقًا لموقع “Blood Sky”، أن هناك 7 أغذية، ثبتت فعاليتها في خفض السكر في الدم.
الشاي الأخضر
يحتوي على مادة الكاتيكين وعلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.
التوت البري
أثبتت بعض الأبحاث أن إضافة التوت البري إلى وجبة غنية بالدهون يمكن أن يحد من ارتفاع الجلوكوز في الدم
الجرجير
تناول الجرجير يعمل على خفض مستويات الجلوكوز وتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.
قشر الرمان
رغم مرارته الشديدة فقد أثبتت الدراسات فوائده المتعددة، إذ يحتوي على عناصر غذائية ذات فائدة عالية، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.
الحلبة
كشفت دراسة عن أنه عند إعطاء بذور الحلبة بمفردها أو مع بعض الأدوية المضادة للسكري، مثل الميتفورمين، فإنها يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير. وفق “أخبار 24”.
زيت الزيتون
يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها خصائص صحية وطعم لاذع، حيث إن الأطعمة التي يتم تجهيزها بهذا الزيت تقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم.
الشبت
تناول بذور وأوراق الشبت يمكن أن يساعد في خفض مستويات الجلوكوز والكولسترول لدى مرضى السكري، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.