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أخبار محلية > طب وتداوي > ‏ رغم مرارة بعضها.. 7 أغذية تُخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري
25/01/2021   6:03 م

‏ رغم مرارة بعضها.. 7 أغذية تُخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري

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كشفت بعض الدراسات المتخصصة في التغذية العلاجية عن أن تناول بعض ‏الأطعمة ذات الطعم المر، يخفض من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى ‏السكري.‏

وأوضح اختصاصيو التغذية العلاجية وفقًا لموقع “‏Blood Sky‏”، أن ‏هناك 7 أغذية، ثبتت فعاليتها في خفض السكر في الدم.‏

‏ الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيكين وعلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي ‏تلعب دورا كبيرا في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.‏

التوت البري

أثبتت بعض الأبحاث أن إضافة التوت البري إلى وجبة غنية بالدهون ‏يمكن أن يحد من ارتفاع الجلوكوز في الدم

الجرجير

تناول الجرجير يعمل على خفض مستويات الجلوكوز وتجنب ارتفاع ‏مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.‏

قشر الرمان

رغم مرارته الشديدة فقد أثبتت الدراسات فوائده المتعددة، إذ يحتوي ‏على عناصر غذائية ذات فائدة عالية، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل ‏مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.‏

الحلبة

كشفت دراسة عن أنه عند إعطاء بذور الحلبة بمفردها أو مع بعض الأدوية ‏المضادة للسكري، مثل الميتفورمين، فإنها يمكن أن تخفض مستويات ‏الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير.‏ وفق “أخبار 24”.

زيت الزيتون

يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها خصائص صحية وطعم لاذع، حيث ‏إن الأطعمة التي يتم تجهيزها بهذا الزيت تقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز ‏بالدم.‏

الشبت

تناول بذور وأوراق الشبت يمكن أن يساعد في خفض مستويات الجلوكوز ‏والكولسترول لدى مرضى السكري، نظرا لاحتوائه على مضادات ‏الأكسدة.‏

‏ رغم مرارة بعضها.. 7 أغذية تُخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري

طب وتداوي
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